Панженский Симон Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1924
Дочь: Ананьева Пелагея Симоновна
Мать ребёнка: Панжинская Наталья Евдокимовна
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.08.1928
Сын: Панжинский Александр Симонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно