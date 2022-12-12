Панженский Симон Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панженский Симон Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1924

Дочь: Ананьева Пелагея Симоновна

Мать ребёнка: Панжинская Наталья Евдокимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.08.1928

Сын: Панжинский Александр Симонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панжинская Наталья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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