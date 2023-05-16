Панжинская (Лукошкина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская (Лукошкина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1895

Сын: Панженский Симон Ильич

Отец ребёнка: Панжинский Илья Антонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Свидетели: Карп Ильич Панжинский девица Агриппина Фёдоровна Лукошкина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панжинский Илья Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панжинский Иван Ильич

Отец ребёнка: Панжинский Илья Антонович

Смерть
Неизвестно