Панжинская (Лукошкина) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1895
Отец ребёнка: Панжинский Илья Антонович
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Свидетели: Карп Ильич Панжинский девица Агриппина Фёдоровна Лукошкина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панжинский Илья Антонович
Смерть
Неизвестно