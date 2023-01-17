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Квасников Филипп Вавилович

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.11.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1822 ст.

Отец: Квасников Вавила Алексеевич

Мать: Квасникова Агафья Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Сидор Иванов Стефанида Герасимовна
Бракосочетание
09.11.1851

Жена: Квасникова Васса Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
1-й брак Филипп Вавилов Квасников (21 год) 1-й брак Васса Никифоровна Бабкина (20 лет)
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.

Дочь: Квасникова Степанида Филипповна

Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Квасников Роман Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
01.08.1862

Сын: Квасников Евдоким Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Квасников Ермолай Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
05.02.1868

Сын: Квасников Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.10.1873

Дочь: Квасникова Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Васса Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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