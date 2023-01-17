Квасников Филипп Вавилович
Место рождения
Дата рождения14.11.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1822 ст.
Крёстные: Сидор Иванов Стефанида Герасимовна
Бракосочетание
09.11.1851
1-й брак Филипп Вавилов Квасников (21 год) 1-й брак Васса Никифоровна Бабкина (20 лет)
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.
Дочь: Квасникова Степанида Филипповна
Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Квасников Роман Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
01.08.1862
Сын: Квасников Евдоким Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Квасников Ермолай Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
05.02.1868
Сын: Квасников Фёдор Филиппович
Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
29.10.1873
Дочь: Квасникова Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Квасникова Васса Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно