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Квасников Ермолай Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Квасников Филипп Вавилович

Мать: Квасникова Васса Никифоровна

Бракосочетание
11.01.1884 ст.

Жена: Квасникова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
13.11.1884

Дочь: Квасникова Степанида Ермолаевна

Мать ребёнка: Квасникова Агафья Михайловна

Восприемники: Фёдор Филиппович Квасников Александра Никаноровна Бабкина
Рождение ребёнка
14.06.1886

Дочь: Квасникова Акилина Ермолаевна

Мать ребёнка: Квасникова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Квасников Никифор Ермолаевич

Мать ребёнка: Квасникова Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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