Квасникова (Бушева) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Бушева) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бушев Михаил Феликсович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1884 ст.

Муж: Квасников Ермолай Филиппович

Рождение ребёнка
13.11.1884

Дочь: Квасникова Степанида Ермолаевна

Отец ребёнка: Квасников Ермолай Филиппович

Восприемники: Фёдор Филиппович Квасников Александра Никаноровна Бабкина
Рождение ребёнка
14.06.1886

Дочь: Квасникова Акилина Ермолаевна

Отец ребёнка: Квасников Ермолай Филиппович

Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Квасников Никифор Ермолаевич

Отец ребёнка: Квасников Ермолай Филиппович

Смерть
Неизвестно
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