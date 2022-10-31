Квасникова (Бушева) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Бушев Михаил Феликсович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1884
Дочь: Квасникова Степанида Ермолаевна
Отец ребёнка: Квасников Ермолай Филиппович
Восприемники: Фёдор Филиппович Квасников Александра Никаноровна Бабкина
Рождение ребёнка
14.06.1886
Дочь: Квасникова Акилина Ермолаевна
Отец ребёнка: Квасников Ермолай Филиппович
Рождение ребёнка
01.06.1907
Сын: Квасников Никифор Ермолаевич
Отец ребёнка: Квасников Ермолай Филиппович
Смерть
Неизвестно