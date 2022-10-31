Квасников Никифор Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1907
Дата смерти1973
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Григорий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Николай Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1973