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Квасников Никифор Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1907

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907

Отец: Квасников Ермолай Филиппович

Мать: Квасникова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Григорий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Фекла Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Николай Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1973
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