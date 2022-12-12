Квасников Фёдор Филиппович
Место рождения
Дата рождения05.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1868
Бракосочетание
09.11.1887
Свидетели: Тихон Яковлевич Лыков; Роман Филиппович Квасников; Никита Семёнович Квасников; Фёдор Давидович Квасников
Рождение ребёнка
02.06.1889 ст.
Дочь: Квасникова Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.01.1896
Дочь: Квасникова Домна Фёдоровна
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.06.1897 ст.
Сын: Квасников Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.
Дочь: Умнова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Восприемники: Филипп Васильевич Паньженский Елена Евдокимовна Квасникова
Рождение ребёнка
13.06.1903 ст.
Сын: Квасников Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
04.01.1905 ст.
Дочь: Квасникова Василиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
01.09.1906
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
17.01.1909 ст.
Дочь: Муковнина Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.01.1911 ст.
Сын: Квасников Филипп Фёдорович
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.
Сын: Квасников Максим Фёдорович
Мать ребёнка: Квасникова Феодосия Матвеевна
Смерть
Неизвестно