Квасникова Феодосия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвасникова Феодосия Матвеевна

Квасникова Феодосия Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1869

Отец: Квасников Матвей Давидович

Мать: Квасникова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
09.11.1887

Муж: Квасников Фёдор Филиппович

Свидетели: Тихон Яковлевич Лыков; Роман Филиппович Квасников; Никита Семёнович Квасников; Фёдор Давидович Квасников
Рождение ребёнка
02.06.1889 ст.

Дочь: Квасникова Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
05.01.1896

Дочь: Квасникова Домна Фёдоровна

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
08.06.1897 ст.

Сын: Квасников Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.

Дочь: Умнова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Восприемники: Филипп Васильевич Паньженский Елена Евдокимовна Квасникова
Рождение ребёнка
13.06.1903 ст.

Сын: Квасников Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
04.01.1905 ст.

Дочь: Квасникова Василиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
01.09.1906

Сын: Квасников Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
17.01.1909 ст.

Дочь: Муковнина Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
08.01.1911 ст.

Сын: Квасников Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.

Сын: Квасников Максим Фёдорович

Отец ребёнка: Квасников Фёдор Филиппович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close