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Лыкова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1866 ст.

Муж: Квасников Матвей Давидович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.08.1867 ст.

Сын: Квасников Авраамий Матвеевич

Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович

Рождение ребёнка
28.05.1869

Дочь: Квасникова Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович

Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.

Сын: Квасников Никонор Матвеевич

Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович

Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.

Дочь: Квасникова Евфросиния Матвеевна

Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович

Рождение ребёнка
12.06.1884 ст.

Сын: Квасников Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович

Рождение ребёнка
22.08.1886

Дочь: Квасникова Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович

Восприемники: Григорий Семёнович Квасников; солдатка Евдокия Давидовна Ананьева
Рождение ребёнка
26.03.1891 ст.

Дочь: Квасникова Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович

Смерть
Неизвестно
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