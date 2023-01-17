Лыкова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1866 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.08.1867 ст.
Сын: Квасников Авраамий Матвеевич
Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович
Рождение ребёнка
28.05.1869
Дочь: Квасникова Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович
Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.
Сын: Квасников Никонор Матвеевич
Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович
Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.
Дочь: Квасникова Евфросиния Матвеевна
Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович
Рождение ребёнка
12.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович
Рождение ребёнка
22.08.1886
Дочь: Квасникова Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович
Восприемники: Григорий Семёнович Квасников; солдатка Евдокия Давидовна Ананьева
Рождение ребёнка
26.03.1891 ст.
Дочь: Квасникова Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Квасников Матвей Давидович
Смерть
Неизвестно