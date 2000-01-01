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Квасникова Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1880 ст.

Отец: Квасников Матвей Давидович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Канакин Косьма Михайлович

со стороны невесты были Семён Давидович Квасников; Фёдор Филиппович Квасников
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канакин Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Канакин Косьма Михайлович

Смерть
Неизвестно
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