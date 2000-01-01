Квасникова Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1880 ст.
Отец: Квасников Матвей Давидович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897
со стороны невесты были Семён Давидович Квасников; Фёдор Филиппович Квасников
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Канакин Косьма Михайлович
Смерть
Неизвестно