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Квасников Максим Фёдорович

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.07.1912 ст.

Дата смерти

30.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1912 ст.

Отец: Квасников Фёдор Филиппович

Мать: Квасникова Феодосия Матвеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.08.1951

Сын: Квасников Виктор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Николай Максимович

Мать ребёнка: Квасникова Нина Николаевна

Поляна, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Вера Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.11.1995
Поляна, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
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