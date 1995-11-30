Квасников Максим Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.07.1912 ст.
Дата смерти30.11.1995
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1912 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1951
Сын: Квасников Виктор Максимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Николай Максимович
Мать ребёнка: Квасникова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Вера Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.11.1995