Квасникова (Баландина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Николай Максимович
Отец ребёнка: Квасников Максим Фёдорович
Поляна, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно