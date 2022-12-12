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Квасников Вавила Алексеевич

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Квасников Алексей Никифорович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.05.1807 ст.

Жена: Квасникова Агафья Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Свидетели: Иван Григорьев Неонила Матвеевна
Рождение ребёнка
01.07.1818 ст.

Сын: Квасников Прохор Вавилович

Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1821 ст.

Дочь: Квасникова Феодора Вавиловна

Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Квасников Антон Вавилович

Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1832

Сын: Квасников Семён Вавилович

Мать ребёнка: Квасникова Пелагея Ионовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Сергей Вавилович

Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Пелагея Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Антон Вавилович

Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Филипп Вавилович

Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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