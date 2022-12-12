Квасников Вавила Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Квасников Алексей Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1807 ст.
Свидетели: Иван Григорьев Неонила Матвеевна
Рождение ребёнка
01.07.1818 ст.
Сын: Квасников Прохор Вавилович
Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1821 ст.
Дочь: Квасникова Феодора Вавиловна
Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Квасников Антон Вавилович
Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1832
Сын: Квасников Семён Вавилович
Мать ребёнка: Квасникова Пелагея Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Сергей Вавилович
Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Антон Вавилович
Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Филипп Вавилович
Мать ребёнка: Квасникова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно