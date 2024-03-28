Квасников Прокопий Вавилович
Место рождения
Дата рождения27.02.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1812 ст.
Отец: Квасников Вавила Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1840 ст.
Дочь: Квасникова Феодосия Прокопьевна
Мать ребёнка: Квасникова Параскева Петровна
Крестные: Филипп Петров Макросов девица Фёдора Вавилова Квасникова
Рождение ребёнка
09.01.1847 ст.
Сын: Квасников Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Квасникова Параскева Петровна
Восприемники: Давид Лизаров Квасников Праскева Ивановна Семибратова
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.
Сын: Квасников Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Квасникова Прасковья Петровна
Восприемники: Филипп Вавилов Бабкин Прасковья Петровна Бабкина
Смерть
Неизвестно