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Квасников Прокопий Вавилович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

27.02.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1812 ст.

Отец: Квасников Вавила Алексеевич

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасникова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
25.05.1840 ст.

Дочь: Квасникова Феодосия Прокопьевна

Мать ребёнка: Квасникова Параскева Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крестные: Филипп Петров Макросов девица Фёдора Вавилова Квасникова
Рождение ребёнка
09.01.1847 ст.

Сын: Квасников Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Квасникова Параскева Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Давид Лизаров Квасников Праскева Ивановна Семибратова
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.

Сын: Квасников Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Квасникова Прасковья Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Филипп Вавилов Бабкин Прасковья Петровна Бабкина
Смерть
Неизвестно

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