Квасникова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Прокопий Вавилович

Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.

Сын: Квасников Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Квасников Прокопий Вавилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Филипп Вавилов Бабкин Прасковья Петровна Бабкина
Смерть
Неизвестно

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