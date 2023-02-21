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Бабкина Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1830 ст.

Муж: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Квасникова Васса Никифоровна

Отец ребёнка: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1834

Дочь: Квасникова Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)

Рождение ребёнка
23.08.1841

Дочь: Бабкина Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Трифон Макарович Лыков жинка Феодосия Евтеевна Шачнева
Смерть
Неизвестно
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