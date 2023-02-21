Бабкина Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1830 ст.
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Квасникова Васса Никифоровна
Отец ребёнка: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)
Рождение ребёнка
07.04.1834
Дочь: Квасникова Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)
Рождение ребёнка
23.08.1841
Дочь: Бабкина Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)
Крёстные: Трифон Макарович Лыков жинка Феодосия Евтеевна Шачнева
Смерть
Неизвестно