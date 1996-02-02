Малых Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1932
Дата смерти02.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1932
Отец: Малых Сергей Саватеевич
Мать: Малых Марфа Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1957
Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
07.10.1958
Сын: Малых Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
19.05.1960
Дочь: Раимова (Малых) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
04.03.1962
Дочь: Перевозчикова (Малых) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
01.12.1963
Дочь: Широбокова (Малых) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
01.12.1963
Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
25.08.1967
Дочь: Никитина (Малых) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
17.01.1971
Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Смерть
02.02.1996