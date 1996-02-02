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Малых Алексей Сергеевич

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Место рождения

Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.04.1932

Дата смерти

02.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1932

Отец: Малых Сергей Саватеевич

Мать: Малых Марфа Фёдоровна

Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
06.06.1957

Сын: Малых Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1958

Сын: Малых Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
19.05.1960

Дочь: Раимова (Малых) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
04.03.1962

Дочь: Перевозчикова (Малых) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
01.12.1963

Дочь: Широбокова (Малых) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
01.12.1963

Сын: Малых Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
25.08.1967

Дочь: Никитина (Малых) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
17.01.1971

Сын: Малых Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

Смерть
02.02.1996
Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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