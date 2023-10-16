Раимова (Малых) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раимова (Малых) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1960

Отец: Малых Алексей Сергеевич

Мать: Малых Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
23.06.1981

Дочь: Раимова Альбина Рафинадовна

Отец ребёнка: Раимов Рафинад Шакирзянович

Рождение ребёнка
10.02.1983

Сын: Раимов Альберт Рафинатович

Отец ребёнка: Раимов Рафинад Шакирзянович

Рождение ребёнка
04.04.1990

Дочь: Прокопенко Альвина Рафинадовна

Отец ребёнка: Раимов Рафинад Шакирзянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раимов Рафинад Шакирзянович

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