Раимова (Малых) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1960
Отец: Малых Алексей Сергеевич
Мать: Малых Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
23.06.1981
Дочь: Раимова Альбина Рафинадовна
Отец ребёнка: Раимов Рафинад Шакирзянович
Рождение ребёнка
10.02.1983
Сын: Раимов Альберт Рафинатович
Отец ребёнка: Раимов Рафинад Шакирзянович
Рождение ребёнка
04.04.1990
Дочь: Прокопенко Альвина Рафинадовна
Отец ребёнка: Раимов Рафинад Шакирзянович
Бракосочетание
Неизвестно