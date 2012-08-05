Раимов Рафинад Шакирзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1960
Дата смерти05.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1981
Дочь: Раимова Альбина Рафинадовна
Мать ребёнка: Раимова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1983
Сын: Раимов Альберт Рафинатович
Мать ребёнка: Раимова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
04.04.1990
Дочь: Прокопенко Альвина Рафинадовна
Мать ребёнка: Раимова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раимова Нина Алексеевна
Смерть
05.08.2012