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Раимов Рафинад Шакирзянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1960

Дата смерти

05.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1981

Дочь: Раимова Альбина Рафинадовна

Мать ребёнка: Раимова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.02.1983

Сын: Раимов Альберт Рафинатович

Мать ребёнка: Раимова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
04.04.1990

Дочь: Прокопенко Альвина Рафинадовна

Мать ребёнка: Раимова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раимова Нина Алексеевна

Смерть
05.08.2012
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