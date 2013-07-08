Малых (Куклина) Зинаида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Куклина) Зинаида Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1931

Дата смерти

08.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1931

Отец: Куклин Филипп Михайлович

Мать: Куклина (Леконцева) Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
06.06.1957

Сын: Малых Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич

Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1958

Сын: Малых Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
19.05.1960

Дочь: Раимова (Малых) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
04.03.1962

Дочь: Перевозчикова (Малых) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
01.12.1963

Дочь: Широбокова (Малых) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
01.12.1963

Сын: Малых Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.08.1967

Дочь: Никитина (Малых) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.01.1971

Сын: Малых Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич

Смерть
08.07.2013

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