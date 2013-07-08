Малых (Куклина) Зинаида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1931
Дата смерти08.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1957
Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич
Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1958
Сын: Малых Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
19.05.1960
Дочь: Раимова (Малых) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
04.03.1962
Дочь: Перевозчикова (Малых) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.12.1963
Дочь: Широбокова (Малых) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.12.1963
Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.08.1967
Дочь: Никитина (Малых) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
17.01.1971
Отец ребёнка: Малых Алексей Сергеевич
Смерть
08.07.2013