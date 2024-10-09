Малых Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1896
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малых Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малых Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малых Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Малых) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малых Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1913
Дочь: Малых Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич
Рождение ребёнка
04.01.1915
Сын: Малых Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич
Рождение ребёнка
09.04.1932
Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич
Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1972