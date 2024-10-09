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Малых Марфа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1896

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малых Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малых Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малых Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Малых) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малых Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Сергей Саватеевич

Рождение ребёнка
?.09.1913

Дочь: Малых Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич

Рождение ребёнка
04.01.1915

Сын: Малых Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич

Рождение ребёнка
09.04.1932

Сын: Малых Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Малых Сергей Саватеевич

Вортчино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1972

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