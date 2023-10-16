Перевозчикова (Малых) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1962
Отец: Малых Алексей Сергеевич
Мать: Малых Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
25.10.1981
Сын: Перевозчиков Денис Григорьевич
Отец ребёнка: Перевозчиков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1984
Сын: Перевозчиков Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Перевозчиков Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно