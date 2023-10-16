Перевозчикова (Малых) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова (Малых) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1962

Отец: Малых Алексей Сергеевич

Мать: Малых Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
25.10.1981

Сын: Перевозчиков Денис Григорьевич

Отец ребёнка: Перевозчиков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1984

Сын: Перевозчиков Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Перевозчиков Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Григорий Васильевич

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