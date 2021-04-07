Малых Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1963

Дата смерти

07.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1963

Отец: Малых Алексей Сергеевич

Мать: Малых Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
12.11.1986

Дочь: Широбокова Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Малых Анна Венедиктовна

Рождение ребёнка
22.05.1988

Сын: Малых Виталий Юрьевич

Мать ребёнка: Малых Анна Венедиктовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Анна Венедиктовна

Смерть
07.04.2021
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