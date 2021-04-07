Малых Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1963
Дата смерти07.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1963
Отец: Малых Алексей Сергеевич
Мать: Малых Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
12.11.1986
Дочь: Широбокова Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Малых Анна Венедиктовна
Рождение ребёнка
22.05.1988
Мать ребёнка: Малых Анна Венедиктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Анна Венедиктовна
Смерть
07.04.2021