Никитина (Малых) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Малых) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1967

Отец: Малых Алексей Сергеевич

Мать: Малых Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
12.02.1986

Сын: Никитин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Никитин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.1987

Сын: Никитин Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1997

Сын: Никитин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Никитин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Владимир Николаевич

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