Никитина (Малых) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1967
Отец: Малых Алексей Сергеевич
Мать: Малых Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
12.02.1986
Сын: Никитин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Никитин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1987
Отец ребёнка: Никитин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1997
Сын: Никитин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Никитин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно