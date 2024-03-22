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Беляев Моисей Васильевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 03.02.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Василий Никифорович

Мать: Афксинья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
11.07.1859

Жена: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.09.1859

Сын: Беляев Сергей Моисеевич

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Дарья Моисеевна

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.08.1865

Сын: Беляев Диомид Моисеевич

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.01.1866

Дочь: Екатерина Моисеевна

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.12.1867

Сын: Беляев Евфимий Моисеевич

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.12.1867

Сын: Беляев Федор Моисеевич

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.04.1869

Дочь: Александра Моисеевна

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1871

Сын: Беляев Гурий Моисеевич

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.12.1874

Сын: Беляев Игнатий Моисеевич

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Ефим Моисеевич

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Моисеевна

Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 03.02.1878
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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