Беляев Моисей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 03.02.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Василий Никифорович
Мать: Афксинья
Бракосочетание
11.07.1859
Рождение ребёнка
22.09.1859
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Дарья Моисеевна
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.08.1865
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1866
Дочь: Екатерина Моисеевна
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.12.1867
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.12.1867
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.04.1869
Дочь: Александра Моисеевна
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.12.1874
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Моисеевна
Мать ребёнка: Беляева Любовь Дмитриевна
Смерть
После 03.02.1878