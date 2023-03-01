Афксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Яков Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Никифорович
Смерть
Неизвестно