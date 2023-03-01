Афксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Беляев Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Беляев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Беляев Моисей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Беляев Антип Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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