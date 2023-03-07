Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Никифор Федорович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Афксинья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Афксинья
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Афксинья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Афксинья
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Афксинья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Яков Васильевич
Мать ребёнка: Афксинья
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Афксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Матрена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афксинья
Смерть
После 1858