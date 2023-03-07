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Василий Никифорович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Никифор Федорович

Мать: Анна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1817

Сын: Беляев Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Афксинья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Афксинья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Беляев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Афксинья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Афксинья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Беляев Моисей Васильевич

Мать ребёнка: Афксинья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Яков Васильевич

Мать ребёнка: Афксинья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Беляев Антип Васильевич

Мать ребёнка: Афксинья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Матрена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афксинья

Смерть
После 1858
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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