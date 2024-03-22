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Никифор Федорович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Елбяк (Федор Емельянович)

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Василий Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1801

Сын: Прокопий Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Анна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Анна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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