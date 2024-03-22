Никифор Федорович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Елбяк (Федор Емельянович)
Рождение ребёнка
1797
Сын: Василий Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прокопий Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно