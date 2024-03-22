Дмитрий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 19.10.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Никифор Федорович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья (Евдокия) Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.03.1848
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Яковлевна
Смерть
После 19.10.1859