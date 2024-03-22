Дмитрий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Никифорович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 19.10.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Никифор Федорович

Мать: Анна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Беляев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья (Евдокия) Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.03.1848

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Яковлевна

Смерть
После 19.10.1859
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