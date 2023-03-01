Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Яков
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья (Евдокия) Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
05.03.1848
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Никифорович
Смерть
Неизвестно