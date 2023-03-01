Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Беляев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья (Евдокия) Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.03.1848

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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