Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Василий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Федорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1801

Сын: Прокопий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Федорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Федорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Федорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Федорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close