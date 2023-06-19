Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Василий Никифорович
Мать: Афксинья
Рождение ребёнка
02.06.1873
Сын: Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Беляева Екатерина Марковна
Бракосочетание
До 1873
Рождение ребёнка
28.04.1875
Сын: Без имени
Мать ребёнка: Беляева Екатерина Марковна
Бракосочетание
02.07.1875
Жена: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
30.09.1879
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно