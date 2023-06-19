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Яков Васильевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Василий Никифорович

Мать: Афксинья

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.06.1873

Сын: Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Беляева Екатерина Марковна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
До 1873

Жена: Беляева Екатерина Марковна

Рождение ребёнка
28.04.1875

Сын: Без имени

Мать ребёнка: Беляева Екатерина Марковна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
02.07.1875

Жена: Анастасия Андреевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.09.1879

Сын: Беляев Гурий Яковлевич

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно