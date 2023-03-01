Беляева Екатерина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти28.04.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1873
Сын: Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Бракосочетание
До 1873
Муж: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
28.04.1875
Сын: Без имени
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Смерть
28.04.1875
Причина смерти: от родов