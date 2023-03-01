Беляева Екатерина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Екатерина Марковна

Беляева Екатерина Марковна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

28.04.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1873

Сын: Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
До 1873

Муж: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
28.04.1875

Сын: Без имени

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
28.04.1875
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: от родов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close