Беляев Диомид Моисеевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1865
Рождение ребёнка
25.09.1885
Сын: Беляев Григорий Диомидович
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ольга Диомидовна
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Раиса Диомидовна
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
20.11.1892
Дочь: Анастасия Диомидовна
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
17.12.1902
Сын: Беляев Василий Диомидович
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
13.01.1904
Сын: Беляев Василий Диомидович
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Клавдия Диомидовна
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Елена Диомидовна
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
08.08.1908
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
09.06.1910
Дочь: Антонина Диомидовна
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
07.11.1912
Дочь: Анастасия Диомидовна
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно