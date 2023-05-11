Беляев Диомид Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Диомид Моисеевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1865

Отец: Беляев Моисей Васильевич

Мать: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.09.1885

Сын: Беляев Григорий Диомидович

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ольга Диомидовна

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Раиса Диомидовна

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.11.1892

Дочь: Анастасия Диомидовна

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.12.1902

Сын: Беляев Василий Диомидович

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.01.1904

Сын: Беляев Василий Диомидович

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Клавдия Диомидовна

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Елена Диомидовна

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Беляев Диомид Диомидович

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.06.1910

Дочь: Антонина Диомидовна

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.11.1912

Дочь: Анастасия Диомидовна

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Зинон Диомидович

Мать ребёнка: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Елена Капитоновна

Смерть
Неизвестно
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