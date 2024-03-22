Беляев Григорий Диомидович
Место рождения
Дата рождения25.09.1885
Дата смерти16.01.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1885
Отец: Беляев Диомид Моисеевич
Бракосочетание
17.05.1906
Жена: Беляева Елена Егоровна
Рождение ребёнка
10.12.1908
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна
Рождение ребёнка
25.11.1910
Дочь: Павлова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна
Рождение ребёнка
08.03.1913
Сын: Беляев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна
Рождение ребёнка
25.10.1915
Сын: Беляев Варсонофий Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Беляев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна
Смерть
16.01.1970