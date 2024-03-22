Беляев Григорий Диомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Григорий Диомидович

Беляев Григорий Диомидович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

25.09.1885

Дата смерти

16.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1885

Отец: Беляев Диомид Моисеевич

Мать: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
17.05.1906

Жена: Беляева Елена Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.12.1908

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.11.1910

Дочь: Павлова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.03.1913

Сын: Беляев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.10.1915

Сын: Беляев Варсонофий Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Беляев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Елена Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
16.01.1970
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close