Павлова (Беляева) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1910
Отец: Беляев Григорий Диомидович
Мать: Беляева Елена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Прокопий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно