Павлова (Беляева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Беляева) Екатерина Григорьевна

Павлова (Беляева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

25.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1910

Отец: Беляев Григорий Диомидович

Мать: Беляева Елена Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Прокопий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Борис Прокопьевич

Отец ребёнка: Павлов Прокопий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Прокопий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close