Павлов Прокопий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Прокопий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Борис Прокопьевич

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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