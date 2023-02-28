Беляева Елена Егоровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1906
Рождение ребёнка
10.12.1908
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович
Рождение ребёнка
25.11.1910
Дочь: Павлова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович
Рождение ребёнка
08.03.1913
Сын: Беляев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович
Рождение ребёнка
25.10.1915
Сын: Беляев Варсонофий Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Беляев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович
Смерть
Неизвестно