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Беляева Елена Егоровна

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Место рождения

Новое Бахтиарово, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Бахтиарово, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
17.05.1906

Муж: Беляев Григорий Диомидович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.12.1908

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.11.1910

Дочь: Павлова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.03.1913

Сын: Беляев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.10.1915

Сын: Беляев Варсонофий Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Беляев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Диомидович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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