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Беляев Николай Григорьевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.12.1908

Дата смерти

07.10.1983

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908

Отец: Беляев Григорий Диомидович

Мать: Беляева Елена Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
31.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Елена Тихоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Елена Тихоновна

Смерть
07.10.1983
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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