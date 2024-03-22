Беляев Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1908
Дата смерти07.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908
Отец: Беляев Григорий Диомидович
Мать: Беляева Елена Егоровна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
31.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Елена Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Елена Тихоновна
Смерть
07.10.1983