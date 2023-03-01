Беляева (Елкина) Елена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Елкина) Елена Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1910

Дата смерти

23.02.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
31.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Николай Григорьевич

Смерть
23.02.1970
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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