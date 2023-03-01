Беляева (Елкина) Елена Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1910
Дата смерти23.02.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
31.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1970