Беляева Елена Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1885
Сын: Беляев Григорий Диомидович
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ольга Диомидовна
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Раиса Диомидовна
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
20.11.1892
Дочь: Анастасия Диомидовна
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
17.12.1902
Сын: Беляев Василий Диомидович
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
13.01.1904
Сын: Беляев Василий Диомидович
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Клавдия Диомидовна
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Елена Диомидовна
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
08.08.1908
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
09.06.1910
Дочь: Антонина Диомидовна
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
07.11.1912
Дочь: Анастасия Диомидовна
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Диомид Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно