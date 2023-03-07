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Беляев Зинон Диомидович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Диомид Моисеевич

Мать: Беляева Елена Капитоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Лидия

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Лидия

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
Неизвестно

Жена: Беляева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Лидия

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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