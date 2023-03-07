Беляев Зинон Диомидович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляев Диомид Моисеевич
Рождение ребёнка
21.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Лидия
Рождение ребёнка
06.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Лидия
Развод
Неизвестно
Жена: Беляева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Лидия
Смерть
Неизвестно