Беляева Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Зинон Диомидович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Зинон Диомидович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
Неизвестно

Муж: Беляев Зинон Диомидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Зинон Диомидович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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