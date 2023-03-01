Беляева Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Зинон Диомидович
Рождение ребёнка
06.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Зинон Диомидович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно