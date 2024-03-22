Беляева Любовь Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
11.07.1859
Рождение ребёнка
22.09.1859
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Дарья Моисеевна
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1865
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1866
Дочь: Екатерина Моисеевна
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1867
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1867
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1869
Дочь: Александра Моисеевна
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
16.12.1874
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Моисеевна
Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич
Смерть
Неизвестно