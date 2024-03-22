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Беляева Любовь Дмитриевна

Место рождения

Байдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Байдеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
11.07.1859

Муж: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.09.1859

Сын: Беляев Сергей Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Дарья Моисеевна

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.08.1865

Сын: Беляев Диомид Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.01.1866

Дочь: Екатерина Моисеевна

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.12.1867

Сын: Беляев Евфимий Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.12.1867

Сын: Беляев Федор Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.04.1869

Дочь: Александра Моисеевна

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1871

Сын: Беляев Гурий Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.12.1874

Сын: Беляев Игнатий Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Ефим Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Моисеевна

Отец ребёнка: Беляев Моисей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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