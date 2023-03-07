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Беляев Гурий Моисеевич

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1871

Дата смерти

05.02.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Беляев Моисей Васильевич

Мать: Беляева Любовь Дмитриевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
17.05.1892

Жена: Беляева Феодосия Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Беляев Николай Гурьевич

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Беляев Христофор Гурьевич

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.02.1906

Сын: Беляев Порфирий Гурьевич

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Гурьевна

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Семен Гурьевич

Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
05.02.1910
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Дата смерти 5.9.1910 (Митта)
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