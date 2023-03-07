Беляев Гурий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти05.02.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
17.05.1892
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
27.08.1903
Сын: Беляев Христофор Гурьевич
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1906
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Гурьевна
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева Феодосия Павловна
Смерть
05.02.1910
Причина смерти: Дата смерти 5.9.1910 (Митта)