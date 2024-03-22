Беляева Феодосия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Феодосия Павловна

Место рождения

Тораево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тораево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
17.05.1892

Муж: Беляев Гурий Моисеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Беляев Николай Гурьевич

Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Беляев Христофор Гурьевич

Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.02.1906

Сын: Беляев Порфирий Гурьевич

Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Гурьевна

Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Семен Гурьевич

Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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