Беляева Феодосия Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
17.05.1892
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич
Рождение ребёнка
27.08.1903
Сын: Беляев Христофор Гурьевич
Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич
Рождение ребёнка
17.02.1906
Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Гурьевна
Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Гурий Моисеевич
Смерть
Неизвестно