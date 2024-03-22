Беляев Христофор Гурьевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1903
Дата смерти13.11.1959
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1903
Отец: Беляев Гурий Моисеевич
Рождение ребёнка
12.11.1924
Сын: Беляев Александр Христофорович
Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Беляев Август Христофорович
Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Христофоровна
Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Геннадий Христофорович
Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Христофоровна
Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1959
Причина смерти: Рак пищевода