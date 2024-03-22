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Беляев Христофор Гурьевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

27.08.1903

Дата смерти

13.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1903

Отец: Беляев Гурий Моисеевич

Мать: Беляева Феодосия Павловна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.1924

Сын: Беляев Александр Христофорович

Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1933

Сын: Беляев Август Христофорович

Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
Неизвестно

Жена: Беляева Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Христофоровна

Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Геннадий Христофорович

Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Христофоровна

Мать ребёнка: Беляева Анна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Анна Митрофановна

Смерть
13.11.1959
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Рак пищевода
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