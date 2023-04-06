Лаптева (Лекарская) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения14.02.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1842
Отец: Лекарский Родіонъ
Мать: Варвара Петрова
Бракосочетание
25.01.1863
Муж: Лаптевъ Захаръ
Рождение ребёнка
07.08.1864
Дочь: Полубоярова Васса
Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ
Рождение ребёнка
16.12.1866
Сын: Лаптевъ Петръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ
Рождение ребёнка
26.05.1869
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лаптевъ Иванъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ
Рождение ребёнка
10.10.1873
Дочь: Гордеева Прасковья
Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ
Рождение ребёнка
23.11.1875
Сын: Лаптевъ Георгий
Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ
Каликинская волость
Рождение ребёнка
04.07.1883
Сын: Лаптевъ Сергей
Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сентюрина Евдокия
Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ