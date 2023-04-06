Лаптева (Лекарская) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Лекарская) Маремьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.02.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1842

Отец: Лекарский Родіонъ

Мать: Варвара Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1863

Муж: Лаптевъ Захаръ

Рождение ребёнка
07.08.1864

Дочь: Полубоярова Васса

Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1866

Сын: Лаптевъ Петръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1869

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лаптевъ Иванъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ

Рождение ребёнка
10.10.1873

Дочь: Гордеева Прасковья

Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1875

Сын: Лаптевъ Георгий

Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ

Каликинская волость
Рождение ребёнка
04.07.1883

Сын: Лаптевъ Сергей

Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сентюрина Евдокия

Отец ребёнка: Лаптевъ Захаръ

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