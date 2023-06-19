Гордеева (Лаптева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения10.10.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1873
Отец: Лаптевъ Захаръ
Мать: Лаптева Маремьяна
Бракосочетание
21.01.1896
Муж: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
27.03.1897
Дочь: Щипакина Мария
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
22.09.1898
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
26.07.1901
Сын: Гордеевъ Максимъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.08.1903
Сын: Гордеевъ Кузьма
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
13.10.1907
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
24.09.1909
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
04.10.1911
Сын: Гордеевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
18.09.1913
Дочь: Гордеева Пелагея
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
26.05.1915
Сын: Гордеевъ Георгий
Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий