Гордеева (Лаптева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Лаптева) Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1873

Отец: Лаптевъ Захаръ

Мать: Лаптева Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: Щипакина Мария

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1898

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1901

Сын: Гордеевъ Максимъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1903

Сын: Гордеевъ Кузьма

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1907

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1909

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1911

Сын: Гордеевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1913

Дочь: Гордеева Пелагея

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Гордеевъ Георгий

Отец ребёнка: Гордеевъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан