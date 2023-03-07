Полубоярова (Лаптева) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Лаптева) Васса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.08.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1864

Отец: Лаптевъ Захаръ

Мать: Лаптева Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Полубояровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Рождение ребёнка
1887

Сын: Полубояровъ Тимофей

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Рождение ребёнка
19.06.1890

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1893

Дочь: Чекалова Гликерия

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Полубояровъ Семенъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1904

Сын: Полубояровъ Василий

Отец ребёнка: Полубояровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубояровъ Николай

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