Полубоярова (Лаптева) Васса
Место рождения
Дата рождения07.08.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1864
Отец: Лаптевъ Захаръ
Мать: Лаптева Маремьяна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Полубояровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
1887
Сын: Полубояровъ Тимофей
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
19.06.1890
Сын: Полубояровъ Иванъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
26.04.1893
Дочь: Чекалова Гликерия
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Полубояровъ Семенъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
25.05.1897
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
11.06.1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Рождение ребёнка
09.04.1904
Сын: Полубояровъ Василий
Отец ребёнка: Полубояровъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полубояровъ Николай